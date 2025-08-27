augusztus 27., szerda

Körözés

23 perce

Kerékpártolvajt keresnek a rendőrök, felvétel is készült az elkövetőről

Címkék#Kisteleki Rendőrkapitányság#tolvaj#kerékpár

A kisteleki rendőrök a lakosság segítségét kérik egy férfi azonosításában, aki lopás bűntettével gyanúsítható.

Delmagyar.hu

A Kisteleki Rendőrkapitányság nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. Az elkövető augusztus 22-én délelőtt egy kisteleki házba behatolt és onnan eltulajdonított egy kerékpárt. Még egy felvétel is készült arról, ahogy a tolvaj elhagyja a helyszínt.

A tolvaj elhajt a lopott kerékpárral
Kerékpárt lopott a tolvaj Kisteleken. Fotó: police.hu

A férfi 50-60 év körüli, vékony testalkatú, őszes hajú, aki fekete nadrágot, felsőt, valamint fehér cipőt viselt, továbbá zöld színű táska volt a hátán.

Aki tud bármit a tolvajról keresse a rendőröket

A rendőrök kérik, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen a Kisteleki Rendőrkapitányságon vagy telefonon a 06-62/598-130-as hívószámon. A névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es segélyhívó telefonszámon.

 

