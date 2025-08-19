Traktor és autó ütközött Földeák közelében

Baleset történt Földeák közelében, ahol egy személygépkocsi és egy traktor ütközött össze.

A feje tetejére borulva állt meg az autó, miután traktorral ütközött. Fotó: Donka Ferenc

A rendőrség a kérdésünkre elmondta, hogy a traktor egy földútról kanyarodott volna ki a főútra, amikor eddig tsiztázatlan körülmények között összeütközött az úton haladó autóval. Az ütközés következtében a személygépkocsi felborult és az árokban állt meg. A balesetben nem sérült meg senki, de a helyszínelés idején csak félpályán halad a forgalom.