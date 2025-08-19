augusztus 19., kedd

Huba névnap

28°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Traktor és autó ütközött Földeák közelében

Címkék#baleset#autó#traktor#Földeák

Földeák közelében történt a baleset, a szemle idején a helyszínen félpályás útlezárás van érvényben.

Delmagyar.hu
Traktor és autó ütközött Földeák közelében

Baleset történt Földeák közelében, ahol egy személygépkocsi és egy traktor ütközött össze.

baleset történt Földeákra
A feje tetejére borulva állt meg az autó, miután traktorral ütközött. Fotó: Donka Ferenc

A rendőrség a kérdésünkre elmondta, hogy a traktor egy földútról kanyarodott volna ki a főútra, amikor eddig tsiztázatlan körülmények között összeütközött az úton haladó autóval. Az ütközés következtében a személygépkocsi felborult és az árokban állt meg. A balesetben nem sérült meg senki, de a helyszínelés idején csak félpályán halad a forgalom. 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu