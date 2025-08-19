Traktor és autó ütközött Földeák közelében
Földeák közelében történt a baleset, a szemle idején a helyszínen félpályás útlezárás van érvényben.
Baleset történt Földeák közelében, ahol egy személygépkocsi és egy traktor ütközött össze.
A rendőrség a kérdésünkre elmondta, hogy a traktor egy földútról kanyarodott volna ki a főútra, amikor eddig tsiztázatlan körülmények között összeütközött az úton haladó autóval. Az ütközés következtében a személygépkocsi felborult és az árokban állt meg. A balesetben nem sérült meg senki, de a helyszínelés idején csak félpályán halad a forgalom.
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Fejjel lefelé állt meg az árokban az autó, miután egy traktorral ütközött – galériával
- Defekt miatt lángra kapott és megsemmisült a kamion teljes rakománya – galériával
- Dráma az autópályán: elaludt a sofőr, családját is veszélybe sodorta és még egy autó is kigyulladt – galériával
- Három autó ütközött össze Szeged és Szatymaz között, a mentők is a helyszínen vannak
- Betörés a kecskeméti katonai repülőtéren: MiG–29-es alkatrészek tűntek el
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre