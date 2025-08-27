Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert az autójából, miután összeütközött a tram-trainnel

Balesetezett egy tram-train és egy személygépkocsi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, Hódmezővásárhelyen.

Balesetezett egy tram-train. Illusztráció: Facebook

A város hivatásos tűzoltói egy embert feszítővágóval szabadítottak ki a személyautóból. A raj áramtalanította a kocsit. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak.