Baleset
1 órája
Képeken mutatjuk a hódmezővásárhelyi tram-train baleset helyszínét
Összeütközött egy autó és egy tram-train Hódmezővásárhelyen.
Honlapunkon már megjelent cikkben beszámoltunk a Bajcsy-Zsilinszky utcában történt balesetről.
A helyszínre a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki, ezt követően egy embert feszítővágóval szabadítottak ki a személyautóból.
Tram-trainnel ütközött egy autó HódmezővásárhelyenFotók: Donka Ferenc
