augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

1 órája

Tűz keletkezett Algyő közelében, egy tanya épülete is veszélyben volt

Címkék#tűz#tanya#Algyő

Tűz keletkezett Algyő közelében péntek délután.

Delmagyar.hu

Információink szerint pénteken a délutáni órákban tűz ütött ki a 47-es számú főúttal párhuzamosan, az algyői Tisza-híd előtti szakaszon. 

tűz
Lángok a 47-es főút mellett Algyőnél – tanya is veszélybe kerülhetett volna. Fotó: Donka Ferenc

A tűz az aljnövényzetét érintette, de csak egy rövid szakaszon terjedt tovább. A helyszín közelében található tanya szerencsére nem került veszélybe, a lángok nem érintették az épületet. A tűzoltók gyors és hatékony munkájának köszönhetően a tüzet sikerült lokalizálni és megfékezni, így nem okozott komolyabb károkat a környezetben.

Kigyulladt az aljnövényzet Algyő határában

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu