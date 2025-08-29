Tűz keletkezett Algyő közelében, egy tanya épülete is veszélyben volt

Információink szerint pénteken a délutáni órákban tűz ütött ki a 47-es számú főúttal párhuzamosan, az algyői Tisza-híd előtti szakaszon.

Lángok a 47-es főút mellett Algyőnél – tanya is veszélybe kerülhetett volna. Fotó: Donka Ferenc

A tűz az aljnövényzetét érintette, de csak egy rövid szakaszon terjedt tovább. A helyszín közelében található tanya szerencsére nem került veszélybe, a lángok nem érintették az épületet. A tűzoltók gyors és hatékony munkájának köszönhetően a tüzet sikerült lokalizálni és megfékezni, így nem okozott komolyabb károkat a környezetben.