augusztus 8., péntek

László névnap

31°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Háromszáz köbméter hulladék égett Felgyőnél

Címkék#tűz#szeméttelep#Felgyő#láng

Kisebb tűz ütött ki Felgyő és Tömörkény között.

Delmagyar.hu

Péntek délelőtt kisebb tűz keletkezett Felgyő és Tömörkény között, a 4518-as út melletti szeméttelepen. 

tűz, szeméttelep
Tűz ütött ki egy szeméttelepen, a tűzoltók eloltották a lángokat. ILLUSZTRÁCIÓ: Kiss Annamarie

Tűz a szeméttelepen

Körülbelül háromszáz köbméternyi kommunális hulladék kapott lángra, a tűz mintegy kétszáz négyzetméteres területet érintett. A csongrádi és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók légzésvédelmi eszközök használata mellett két vízsugárral eloltották a lángokat. Az oltást egy erőgép is segítette, a tűzoltók pedig a terület átvizsgálását és visszahűtését végzik, hogy megakadályozzák az újragyulladást – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu