Háromszáz köbméter hulladék égett Felgyőnél

Péntek délelőtt kisebb tűz keletkezett Felgyő és Tömörkény között, a 4518-as út melletti szeméttelepen.

Tűz ütött ki egy szeméttelepen, a tűzoltók eloltották a lángokat. ILLUSZTRÁCIÓ: Kiss Annamarie

Tűz a szeméttelepen

Körülbelül háromszáz köbméternyi kommunális hulladék kapott lángra, a tűz mintegy kétszáz négyzetméteres területet érintett. A csongrádi és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók légzésvédelmi eszközök használata mellett két vízsugárral eloltották a lángokat. Az oltást egy erőgép is segítette, a tűzoltók pedig a terület átvizsgálását és visszahűtését végzik, hogy megakadályozzák az újragyulladást – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.