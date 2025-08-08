Háromszáz köbméter hulladék égett Felgyőnél
Kisebb tűz ütött ki Felgyő és Tömörkény között.
Péntek délelőtt kisebb tűz keletkezett Felgyő és Tömörkény között, a 4518-as út melletti szeméttelepen.
Tűz a szeméttelepen
Körülbelül háromszáz köbméternyi kommunális hulladék kapott lángra, a tűz mintegy kétszáz négyzetméteres területet érintett. A csongrádi és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók légzésvédelmi eszközök használata mellett két vízsugárral eloltották a lángokat. Az oltást egy erőgép is segítette, a tűzoltók pedig a terület átvizsgálását és visszahűtését végzik, hogy megakadályozzák az újragyulladást – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
