Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával
Megérkeztek a fotók a tűzhöz, amely nagy területen pusztított Batida és Hódmezővásárhely között.
Korábban már megírtuk, hogy nagy területen pusztít a tűz Hódmezővásárhely közelében.
A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő vegetáció tüzéhez hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángokat több oldalról vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltották, a területet több munkagép tárcsázta körbe.
Hatalmas területen pusztított a tűz Batida és Hódmezővásárhely közöttFotók: Donka Ferenc
A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A drónos magassági mérés szerint 93 hektáron égett gyep, tarló. Megsemmisült egy használaton kívüli hodály teteje, és a tűz elért egy körülbelül ötven köbméteres trágyakupacot is, amely izzott, füstölt. A terület tulajdonosa egy homlokrakodót küldött oda, amellyel szétbontották a rakatot – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Több mint három órán keresztül, tíz vízsugár segítségével oltották a területet. A rajok az utómunkálatokat végzik, számos beizzást oltanak a környéken. A tűz két tanyát, erdősávot és olajfás területet is veszélyeztetett, azonban végül nem terjedt át azokra.
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Tízmilliós fogás a határon, kiszűrték a nyomozók
- Térfigyelő kamera és csendes utcák sem állítják meg a szegedi katalizátortolvajokat – újabb eset történt csütörtökön
- Drónt is bevetnek a hatalmas tarlótűz ellen a tűzoltók
- Hatalmas torlódás az M5-ösön – baleset és kamionmentés is nehezíti a haladást
- Óriási lángok pusztítanak Hódmezővásárhely mellett – galériával