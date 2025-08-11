augusztus 11., hétfő

Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával

Megérkeztek a fotók a tűzhöz, amely nagy területen pusztított Batida és Hódmezővásárhely között.

Delmagyar.hu

Korábban már megírtuk, hogy nagy területen pusztít a tűz Hódmezővásárhely közelében. 

tűz pusztított Batida és Hódmezővásárhely között.
Nagy terület vált a tűz martalékává Hódmezővásárhely közelében. Fotó: Donka Ferenc

A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő vegetáció tüzéhez hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak. A folyamatosan terjedő lángokat több oldalról vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltották, a területet több munkagép tárcsázta körbe.

Hatalmas területen pusztított a tűz Batida és Hódmezővásárhely között

Fotók: Donka Ferenc

A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A drónos magassági mérés szerint 93 hektáron égett gyep, tarló. Megsemmisült egy használaton kívüli hodály teteje, és a tűz elért egy körülbelül ötven köbméteres trágyakupacot is, amely izzott, füstölt. A terület tulajdonosa egy homlokrakodót küldött oda, amellyel szétbontották a rakatot – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Több mint három órán keresztül, tíz vízsugár segítségével oltották a területet. A rajok az utómunkálatokat végzik, számos beizzást oltanak a környéken. A tűz két tanyát, erdősávot és olajfás területet is veszélyeztetett, azonban végül nem terjedt át azokra.

