Képeken a hatalmas batidai tűz, amelynél drónt is be kellett vetni – galériával

A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A drónos magassági mérés szerint 93 hektáron égett gyep, tarló. Megsemmisült egy használaton kívüli hodály teteje, és a tűz elért egy körülbelül ötven köbméteres trágyakupacot is, amely izzott, füstölt. A terület tulajdonosa egy homlokrakodót küldött oda, amellyel szétbontották a rakatot – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Több mint három órán keresztül, tíz vízsugár segítségével oltották a területet. A rajok az utómunkálatokat végzik, számos beizzást oltanak a környéken. A tűz két tanyát, erdősávot és olajfás területet is veszélyeztetett, azonban végül nem terjedt át azokra.