Lángok csaptak fel Szeged határában, több egységnyi tűzoltó sietett a helyszínre

Tűz keletkezett Szeged határában. Egy, az M43-as autópályához közeli területen égett a növényzet.

Tűz ütött ki Szeged határában. Illusztráció: Karnok Csaba

Két foltban, mintegy két-három hektáron égett a száraz fű és alacsony növényzet. A szegedi, a ruzsai, a kisteleki és a hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint Subasa, Sziksóstó és Öreghegy önkéntes tűzoltói eloltották a tüzet és elvégezték az utómunkálatokat – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.