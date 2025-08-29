augusztus 29., péntek

1 órája

Lángok csaptak fel Szeged határában, több egységnyi tűzoltó sietett a helyszínre

Kigyulladt a száraz növényzet péntek késő délután Szegedtől nem messze. A tűz néhány hektáron égett.

Joó Fanni

Tűz keletkezett Szeged határában. Egy, az M43-as autópályához közeli területen égett a növényzet.

tű ütött ki a száraz füves területen, a tűzoltók a helyszín siettek
Tűz ütött ki Szeged határában. Illusztráció: Karnok Csaba

Két foltban, mintegy két-három hektáron égett a száraz fű és alacsony növényzet. A  szegedi, a ruzsai, a kisteleki és a hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint Subasa, Sziksóstó és Öreghegy önkéntes tűzoltói eloltották a tüzet és elvégezték az utómunkálatokat – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

 

 

 

