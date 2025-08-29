Katasztrófavédelem
1 órája
Lángok csaptak fel Szeged határában, több egységnyi tűzoltó sietett a helyszínre
Kigyulladt a száraz növényzet péntek késő délután Szegedtől nem messze. A tűz néhány hektáron égett.
Tűz keletkezett Szeged határában. Egy, az M43-as autópályához közeli területen égett a növényzet.
Két foltban, mintegy két-három hektáron égett a száraz fű és alacsony növényzet. A szegedi, a ruzsai, a kisteleki és a hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint Subasa, Sziksóstó és Öreghegy önkéntes tűzoltói eloltották a tüzet és elvégezték az utómunkálatokat – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.
