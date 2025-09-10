Tűzoltók emelték ki autójából a villanyoszlopnak ütközött sofőrt

Kiszombor közelében, a 43-as főút 28-as és 29-es kilométere között egy autó közvilágítási oszlopnak csapódott.

A 43-as főúton történt baleset. Illusztráció: Shutterstock

Az ütközés következtében a villanyoszlop kidőlt és részben elzárta az útpályát. A makói hivatásos tűzoltók kiszabadították a sofőrt a kocsiból, majd áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők is megérkeztek, és várják az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezését.