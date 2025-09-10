Baleset
2 órája
Tűzoltók emelték ki autójából a villanyoszlopnak ütközött sofőrt
Kiszombor közelében, a 43-as főúton ütközött egy villanyoszlopnak egy autós.
Kiszombor közelében, a 43-as főút 28-as és 29-es kilométere között egy autó közvilágítási oszlopnak csapódott.
Az ütközés következtében a villanyoszlop kidőlt és részben elzárta az útpályát. A makói hivatásos tűzoltók kiszabadították a sofőrt a kocsiból, majd áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők is megérkeztek, és várják az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezését.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre