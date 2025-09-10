szeptember 10., szerda

Baleset

1 órája

Tűzoltók emelték ki autójából a villanyoszlopnak ütközött sofőrt

Címkék#útpálya#áramtalanít#Kiszombor

Kiszombor közelében, a 43-as főúton ütközött egy villanyoszlopnak egy autós.

Munkatársunktól

Kiszombor közelében, a 43-as főút 28-as és 29-es kilométere között egy autó közvilágítási oszlopnak csapódott. 

Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 43-as főúton.
A 43-as főúton történt baleset. Illusztráció: Shutterstock

Az ütközés következtében a villanyoszlop kidőlt és részben elzárta az útpályát. A makói hivatásos tűzoltók kiszabadították a sofőrt a kocsiból, majd áramtalanították a járművet. A helyszínre a mentők is megérkeztek, és várják az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezését.

