Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

21 perce

Autó és motoros ütközött össze Csongrádon

Motoros és autó ütközött össze Csongrádon, forgalomkorlátozásra kell számítani.

Delmagyar.hu

Motorkerékpár és személyautó karambolozott Csongrádon, a Fő utca és a Csemegi Károly utca kereszteződésében, a Szentháromság térnél.

Racers,Twist,The,Throttle,To,Increase,Their,Speed,In,The
Motor és autó ütközött Csongrádon. Illusztráció: Shutterstock

A helyi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett kereszteződésben forgalomkorlátozásra lehet számítani.

