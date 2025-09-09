Lebukott
1 órája
Rutin ellenőrzésnek indult: a rendőrök is meglepődtek
Egy 24 éves kiskunmajsai sofőr ellen indított eljárást a rendőrség, miután vezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé Balástyán.
A Kisteleki Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy fiatal férfi ellen, aki 2025. szeptember 6-án délelőtt gépjárművet vezetett Balástyán, noha 2025. december 27-ig jogerősen el volt tiltva a vezetéstől.
