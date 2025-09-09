szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukott

1 órája

Rutin ellenőrzésnek indult: a rendőrök is meglepődtek

Címkék#rendőrség#gépjármű#sofőr

Egy 24 éves kiskunmajsai sofőr ellen indított eljárást a rendőrség, miután vezetéstől eltiltás hatálya alatt ült volán mögé Balástyán.

Munkatársunktól

A Kisteleki Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy fiatal férfi ellen, aki 2025. szeptember 6-án délelőtt gépjárművet vezetett Balástyán, noha 2025. december 27-ig jogerősen el volt tiltva a vezetéstől. 

Balástyán bukott le a férfi.
A rendőrök Balástyán ellenőrizték a 24 éves férfit, aki a vezetéstől eltiltás ellenére ült volán mögé.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu