Közlekedési baleset
1 órája
Két jármű ütközött össze az 55-ös főúton, az egyik sofőr nem élte túl
Szörnyű baleset történt az 55-ös főúton.
Személykocsi és teherautó rohant egymásba az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között hétfőn kora délelőtt.
A balesetben egy ember életét vesztette. A rendőrség jelenlegi adatai szerint egy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze hétfőn délelőtt. Az autó sofőrje a baleset során olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
Helyszíni fotók és részletek a baon.hu. hu oldalán.
