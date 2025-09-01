szeptember 1., hétfő

Közlekedési baleset

1 órája

Két jármű ütközött össze az 55-ös főúton, az egyik sofőr nem élte túl

Címkék#Mélykút#halálos#sofőr#Kisszállás

Szörnyű baleset történt az 55-ös főúton.

Delmagyar.hu

Személykocsi és teherautó rohant egymásba az 55-ös főút 59-es kilométerénél, Mélykút és Kisszállás között hétfőn kora délelőtt. 

baleset
Tragikus baleset az 55-ös főúton. Fotó: Pozsgai Ákos

A balesetben egy ember életét vesztette. A rendőrség jelenlegi adatai szerint egy tehergépjármű és egy személyautó ütközött össze hétfőn délelőtt. Az autó sofőrje a baleset során olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem tudták megmenteni. 

Helyszíni fotók és részletek a baon.hu. hu oldalán. 

