Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával

Ahogy arról korábban beszámoltunk két jármű ütközött össze az 55-ös főúton. Információnk szerint az Öregmajor-tanyánál történt a brutális karambol, amikor a főútra kihajtó személyautó vezetője nem vette figyelembe a stoptáblát. Úgy hajtott fel a főútra, hogy nem adott elsőbbséget az ott érkező kamionnak, ekkor összeütköztek.

Teljesen összetört a személyautó, a vezetője elhunyt balesetben. Fotó: Donka Ferenc

A hatalmas erejű becsapódástól a gépkocsi a szemközti árokba sodródott és teljesen összeroncsolódott. A sofőr – egy 69 éves mélykúti lakos – olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, az utasülésen lévő nőt – a sofőr 70 éves feleségét - pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.