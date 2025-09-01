Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával
A személyautó vezetője életét vesztette, és feleségét mentőhelikopter szállította el, amikor pótkocsis kamionnak csapódtak Mélykút közelében, az 55-ös főúton.
Ahogy arról korábban beszámoltunk két jármű ütközött össze az 55-ös főúton. Információnk szerint az Öregmajor-tanyánál történt a brutális karambol, amikor a főútra kihajtó személyautó vezetője nem vette figyelembe a stoptáblát. Úgy hajtott fel a főútra, hogy nem adott elsőbbséget az ott érkező kamionnak, ekkor összeütköztek.
A hatalmas erejű becsapódástól a gépkocsi a szemközti árokba sodródott és teljesen összeroncsolódott. A sofőr – egy 69 éves mélykúti lakos – olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, az utasülésen lévő nőt – a sofőr 70 éves feleségét - pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Az Öregmajor-tanyánál történt a brutális karambolFotók: Donka Ferenc
Úgy tudjuk, hogy a kamion vezetőjének nem esett baja.
A mentéshez a jánoshalmi és a mélykúti tűzoltók vonultak, akik áramtalanítottak, a baleset miatt az 55-ös főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.
