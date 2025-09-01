szeptember 1., hétfő

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

40 perce

Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával

Címkék#baleset#karambol#személyautó

A személyautó vezetője életét vesztette, és feleségét mentőhelikopter szállította el, amikor pótkocsis kamionnak csapódtak Mélykút közelében, az 55-ös főúton.

Delmagyar.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk két jármű ütközött össze az 55-ös főúton. Információnk szerint az Öregmajor-tanyánál történt a brutális karambol, amikor a főútra kihajtó személyautó vezetője nem vette figyelembe a stoptáblát. Úgy hajtott fel a főútra, hogy nem adott elsőbbséget az ott érkező kamionnak, ekkor összeütköztek.

A tűzoltók dolgoznak egy baleset helszínén egy teljesen összetört személyautó mellett
Teljesen összetört a személyautó, a vezetője elhunyt balesetben. Fotó: Donka Ferenc

A hatalmas erejű becsapódástól a gépkocsi a szemközti árokba sodródott és teljesen összeroncsolódott. A sofőr – egy 69 éves mélykúti lakos – olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, az utasülésen lévő nőt – a sofőr 70 éves feleségét - pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba. 

Az Öregmajor-tanyánál történt a brutális karambol

Fotók: Donka Ferenc

Úgy tudjuk, hogy a kamion vezetőjének nem esett baja.

A mentéshez a jánoshalmi és a mélykúti tűzoltók vonultak, akik áramtalanítottak, a baleset miatt az 55-ös főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.

További részletek a BAON oldalán.

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

