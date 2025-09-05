Két autó ütközött össze Szeged legforgalmasabb helyén
Baleset történt Szeged belvárosában a Vásárhelyi Pál út és a Pulz utca kereszteződésében.
Két autó ütközött össze Szeged egyik legforgalmasabb csomópontjában, a lámpás körforgalom előtt. A rendőrség elmondta, hogy személyi sérülés nem történt és már forgalmi akadály sincsen.
Nem olyan régen lett újrarajzolva a besorolás rendje ebből az irányból, lehet, hogy ez is közrejátszott a balesetben.
