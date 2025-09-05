Két autó ütközött össze Szeged legforgalmasabb helyén

Két autó ütközött össze Szeged egyik legforgalmasabb csomópontjában, a lámpás körforgalom előtt. A rendőrség elmondta, hogy személyi sérülés nem történt és már forgalmi akadály sincsen.

A körforgalom előtt történt a baleset, a rendőrök már a helyszínen vannak. Fotó: Gémes Sándor

Nem olyan régen lett újrarajzolva a besorolás rendje ebből az irányból, lehet, hogy ez is közrejátszott a balesetben.