Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Két autó ütközött össze Szeged legforgalmasabb helyén

Címkék#baleset#autó#Vásárhelyi Pál út#Szeged

Baleset történt Szeged belvárosában a Vásárhelyi Pál út és a Pulz utca kereszteződésében.

Delmagyar.hu

Két autó ütközött össze Szeged egyik legforgalmasabb csomópontjában, a lámpás körforgalom előtt. A rendőrség elmondta, hogy személyi sérülés nem történt és már forgalmi akadály sincsen.

baleset
A körforgalom előtt történt a baleset, a rendőrök már a helyszínen vannak. Fotó: Gémes Sándor

Nem olyan régen lett újrarajzolva a besorolás rendje ebből az irányból, lehet, hogy ez is közrejátszott a balesetben.

baleset
Nagy fennakadásra lehet számítani a helyszínen. Fotó: Gémes Sándor

 

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

