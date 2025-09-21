szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

18°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

37 perce

Utoléréses baleset az M43-ason, a helyszínre mentő is érkezett

Címkék#baleset#m43#autópálya

Két autó ütközött össze az M43-as autópályán. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Delmagyar.hu

Hátulról ütközött egy autó az előtte haladó járműbe az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 6-os kilométernél. 

baleset
Utoléréses baleset történt az M43-as autópályán. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

A karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A rendőrség a helyszínen forgalomkorlátozást vezetett be, ezért az arra közlekedők torlódásra számíthatnak – írja a katasztrófavédelem

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu