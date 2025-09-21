Közlekedési baleset
37 perce
Utoléréses baleset az M43-ason, a helyszínre mentő is érkezett
Két autó ütközött össze az M43-as autópályán. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Hátulról ütközött egy autó az előtte haladó járműbe az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 6-os kilométernél.
A karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A rendőrség a helyszínen forgalomkorlátozást vezetett be, ezért az arra közlekedők torlódásra számíthatnak – írja a katasztrófavédelem.
