Utoléréses baleset az M43-ason, a helyszínre mentő is érkezett

Hátulról ütközött egy autó az előtte haladó járműbe az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 6-os kilométernél.

Utoléréses baleset történt az M43-as autópályán. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

A karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A rendőrség a helyszínen forgalomkorlátozást vezetett be, ezért az arra közlekedők torlódásra számíthatnak – írja a katasztrófavédelem.