Közlekedési baleset
2 órája
Árokba hajtott egy lovaskocsi Csongrádnál, a hajtót tűzoltók emelték ki
Árokba hajtott egy lovaskocsi Csongrád bokrosi külterületén, a hajtót a tűzoltók mentették ki.
Árokba hajtott egy lovas kocsi Csongrád bokrosi külterületén.
A járművön csak a hajtó utazott, akit a csongrádi hivatásos tűzoltók emeltek ki az árokból. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek, hogy segítsék a mentést és biztosítsák a területet. Személyi sérülés történt, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a férfit sikerült kimenteni – derül ki a katasztrófavédelem jelzéséből.
