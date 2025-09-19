Árokba hajtott egy lovaskocsi Csongrádnál, a hajtót tűzoltók emelték ki

Árokba hajtott egy lovas kocsi Csongrád bokrosi külterületén.

Baleset: árokba hajtott egy lovaskocsi Csongrádon. ILLUSZTRÁCIÓ: Schmidt Andrea

A járművön csak a hajtó utazott, akit a csongrádi hivatásos tűzoltók emeltek ki az árokból. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek, hogy segítsék a mentést és biztosítsák a területet. Személyi sérülés történt, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a férfit sikerült kimenteni – derül ki a katasztrófavédelem jelzéséből.