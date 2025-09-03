Baleset
2 órája
Fotókon mutatjuk a csongrádi karambol helyszínét
Motoros és autó ütközött össze Csongrádon, forgalomkorlátozásra kell számítani.
Ahogy korábban beszámoltunk, egy motoros és személyautó karambolozott Csongrádon. A baleset a a Fő utca és a Csemegi Károly utca kereszteződésében, a Szentháromság térnél történt.
Helyszíni információk szerint egy személy megsérült. A helyi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett kereszteződésben forgalomkorlátozásra lehet számítani.
Motorkerékpár és személyautó karambolozott CsongrádonFotók: Donka Ferenc
