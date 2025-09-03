szeptember 3., szerda

Baleset

2 órája

Fotókon mutatjuk a csongrádi karambol helyszínét

Címkék#Csemegi Károly utca#karambol#személyautó

Motoros és autó ütközött össze Csongrádon, forgalomkorlátozásra kell számítani.

Delmagyar.hu

Ahogy korábban beszámoltunk, egy motoros és személyautó karambolozott Csongrádon. A baleset a a Fő utca és a Csemegi Károly utca kereszteződésében, a Szentháromság térnél történt.

Egy motoros és autós karambolozott Csongrádon. Fotó: Donka Ferenc.

Helyszíni információk szerint egy személy megsérült. A helyi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett kereszteződésben forgalomkorlátozásra lehet számítani.

Motorkerékpár és személyautó karambolozott Csongrádon

Fotók: Donka Ferenc

 

