Katasztrófavédelem

Traktor pótkocsijába ütközött egy személygépkocsi Csongrádnál

Karambol történt Csongrád külterületén. A baleset során egy személygépkocsi hátulról ütközött egy traktor pótkocsijába.

Delmagyar.hu

Baleset történt Csongrád külterületén a 45125-ös úton.

balesethez induló tűzoltó autó áll ki a garázsból
Egy traktor és személygépkocsi balesetéhez hívták a segítséget. Illusztráció: KISS ANNAMARIE

Egy személykocsi ütközött hátulról egy traktor pótkocsijába. Mindkét járműben csak annak a vezetője ült. A csongrádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A burkolatra szennyeződés került – figyelmeztet a Katasztrófavédelem. 

Vezessenek körültekintően!

 

