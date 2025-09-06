Katasztrófavédelem
Traktor pótkocsijába ütközött egy személygépkocsi Csongrádnál
Karambol történt Csongrád külterületén. A baleset során egy személygépkocsi hátulról ütközött egy traktor pótkocsijába.
Baleset történt Csongrád külterületén a 45125-ös úton.
Egy személykocsi ütközött hátulról egy traktor pótkocsijába. Mindkét járműben csak annak a vezetője ült. A csongrádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A burkolatra szennyeződés került – figyelmeztet a Katasztrófavédelem.
Vezessenek körültekintően!
