Traktor pótkocsijába ütközött egy személygépkocsi Csongrádnál

Baleset történt Csongrád külterületén a 45125-ös úton.

Egy traktor és személygépkocsi balesetéhez hívták a segítséget. Illusztráció: KISS ANNAMARIE

Egy személykocsi ütközött hátulról egy traktor pótkocsijába. Mindkét járműben csak annak a vezetője ült. A csongrádi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A burkolatra szennyeződés került – figyelmeztet a Katasztrófavédelem.

Vezessenek körültekintően!