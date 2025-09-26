Súlyos baleset Szegeden, egy kerékpárost elütöttek
Súlyos baleset Szegeden.
Egy személyautó elütött egy biciklist pénteken délután. A Kossuth Lajos sugárút és Párizsi sugárút kereszteződésében, a jobbra kanyarodó sávban történt baleset oka egyelőre ismeretlen. Helyszíni információk szerint a kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a helyszíni szemle, a forgalom rendőri irányítás mellett halad. Arra kérik az autósokat, hogy fokozottan óvatossággal közlekedjenek a város ezen pontján.
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
