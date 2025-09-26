szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Súlyos baleset Szegeden, egy kerékpárost elütöttek

Címkék#Szeged#kerékpáros#baleset

Súlyos baleset Szegeden.

Delmagyar.hu

Egy személyautó elütött egy biciklist pénteken délután. A Kossuth Lajos sugárút és Párizsi sugárút kereszteződésében, a jobbra kanyarodó sávban történt baleset oka egyelőre ismeretlen. Helyszíni információk szerint a kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett.

Elütöttek egy biciklist Szegeden. Kép: olvasói fotó

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a helyszíni szemle, a forgalom rendőri irányítás mellett halad. Arra kérik az autósokat, hogy fokozottan óvatossággal közlekedjenek a város ezen pontján.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu