Súlyos baleset Szegeden, egy kerékpárost elütöttek

Egy személyautó elütött egy biciklist pénteken délután. A Kossuth Lajos sugárút és Párizsi sugárút kereszteződésében, a jobbra kanyarodó sávban történt baleset oka egyelőre ismeretlen. Helyszíni információk szerint a kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett.

Elütöttek egy biciklist Szegeden. Kép: olvasói fotó

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint jelenleg is zajlik a helyszíni szemle, a forgalom rendőri irányítás mellett halad. Arra kérik az autósokat, hogy fokozottan óvatossággal közlekedjenek a város ezen pontján.