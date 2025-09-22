Elszabadult lucernabálák miatt történt baleset – galériával

A bálákat szállító traktor Csongrád felé haladt, amikor több lucernabála is legurult a pótkocsiról és bal oldali sávban álltak meg. A szemből, Csongrád felől érkező autós próbálta ugyan elkerülni a balesetet, de részben a bálának ütközött, majd a második kocsi vezetője sem tudta kikerülni így ő is nekiütközött az egyik bálának. A járművekben csak a sofőrök ültek és nem sérültek meg.

A lucernabálák miatt történt balesetben senki nem sérült meg. Fotó: Donka Ferenc

A traktor vezetője valószínű nem vette észre a balesetet és tovább hajtott. Az odaérkező harmadik autós – aki látta balesetet – a traktoros után hajtott és közben értesítették a rendőrséget is, majd utána az egyenruhások visszakísérték a traktor vezetőjét a helyszínre.