szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Elszabadult lucernabálák miatt történt baleset – galériával

Címkék#baleset#Szentes#lucernabála#Csongrád

Egy traktor pótkocsijáról leguruló lucernabálák okoztak balesetet Szentesnél, a 451-es főúton, a híd közelében.

Delmagyar.hu

A bálákat szállító traktor Csongrád felé haladt, amikor több lucernabála is legurult a pótkocsiról és bal oldali sávban álltak meg. A szemből, Csongrád felől érkező autós próbálta ugyan elkerülni a balesetet, de részben a bálának ütközött, majd a második kocsi vezetője sem tudta kikerülni így ő is nekiütközött az egyik bálának. A járművekben csak a sofőrök ültek és nem sérültek meg.

Baleset a 451-es főúton Csongrád közelében
A lucernabálák miatt történt balesetben senki nem sérült meg. Fotó: Donka Ferenc

A traktor vezetője valószínű nem vette észre a balesetet és tovább hajtott. Az odaérkező harmadik autós – aki látta balesetet – a traktoros után hajtott és közben értesítették a rendőrséget is, majd utána az egyenruhások visszakísérték a traktor vezetőjét a helyszínre.

Lucernabálák okoztak balesetet

Fotók: Donka Ferenc

A szétszóródott bálák eltakarítása majd csak ezután kezdődik, ezért forgalomkorlátozás várható az érintett útszakaszon.

Google News

 A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu