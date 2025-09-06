Frissítés: halálos az M43-ason történt baleset

Baleset történt az M43 autópálya Budapest irányába vezető oldalon az 1-es kilométerszelvénynél.

Baleset miatt teljes útlezárás van az M43 1-es kilométerkövénél. Illusztráció: Shutterstock

Öten sérültek az M43 autópálya balesetében

Egy személykocsi és egy furgon ütközött össze az autópálya elején. A balesethez a szegedi tűzoltók vonultak ki, akik az egyik járműből egy ember szabadítottak ki.

A rendőrség tájékoztatása szerint 5 személy sérült meg a balesetben. Ketten könnyen, ketten súlyosan, és egy személynél újraélesztést végeznek. A helyszíni szemle előreláthatóan 2 óránál tovább fog tartani. A helyszínen teljes útlezárás van érvényben – tájékoztat a Katasztrófavédelem.

Helyszíni beszámolónk szerint 5 mentőautó és mentőorvos is érkezett a balesethez.

Amint több információval rendelkezünk frissítjük cikkünket!

Frissítés – 19:31

A rendőrség megerősítette, hogy halálos volt a baleset. A forgalmat a Szeged-Észak csomópontnál az 5-ös számú főútra terelik, az útzár még mindig érvényben van.