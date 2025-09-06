szeptember 6., szombat

Teljes útlezárás

27 perce

Drámai baleset az M43-ason: négyen megsérültek egy ember életéért még küzdenek

Címkék#M43#karambol#baleset

Karambol történt az M43 autópályán. A baleset során egy autó és egy furgon ütközött össze, öt ember megsérült.

Joó Fanni

Baleset történt az M43 autópálya Budapest irányába vezető oldalon az 1-es kilométerszelvénynél. 

Car,Crashed,Accident.,Car,Accident,On,The,Road.,Car,Crash
Baleset miatt teljes útlezárás van az M43 1-es kilométerkövénél. Illusztráció: Shutterstock

Öten sérültek az M43 autópálya balesetében

Egy személykocsi és egy furgon ütközött össze az autópálya elején. A balesethez a szegedi tűzoltók vonultak ki, akik az egyik járműből egy ember szabadítottak ki. 

A rendőrség tájékoztatása szerint 5 személy sérült meg a balesetben. Ketten könnyen, ketten súlyosan, és egy személynél újraélesztést végeznek. A helyszíni szemle előreláthatóan 2 óránál tovább fog tartani. A helyszínen teljes útlezárás van érvényben – tájékoztat a Katasztrófavédelem. 

Helyszíni beszámolónk szerint 5 mentőautó és mentőorvos is érkezett a balesethez.

Amint több információval rendelkezünk frissítjük cikkünket!

 

