27 perce
Drámai baleset az M43-ason: négyen megsérültek egy ember életéért még küzdenek
Karambol történt az M43 autópályán. A baleset során egy autó és egy furgon ütközött össze, öt ember megsérült.
Baleset történt az M43 autópálya Budapest irányába vezető oldalon az 1-es kilométerszelvénynél.
Öten sérültek az M43 autópálya balesetében
Egy személykocsi és egy furgon ütközött össze az autópálya elején. A balesethez a szegedi tűzoltók vonultak ki, akik az egyik járműből egy ember szabadítottak ki.
A rendőrség tájékoztatása szerint 5 személy sérült meg a balesetben. Ketten könnyen, ketten súlyosan, és egy személynél újraélesztést végeznek. A helyszíni szemle előreláthatóan 2 óránál tovább fog tartani. A helyszínen teljes útlezárás van érvényben – tájékoztat a Katasztrófavédelem.
Helyszíni beszámolónk szerint 5 mentőautó és mentőorvos is érkezett a balesethez.
Amint több információval rendelkezünk frissítjük cikkünket!