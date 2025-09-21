Fotókon a reggeli baleset, három embert kórházba szállítottak

Korábban megírtuk, hogy hátulról ütközött egy autó az előtte haladó járműbe az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 6-os kilométernél.

Baleset az M43-as autópályán. Fotó: Donka Ferenc

Helyszíni információink szerint az első kocsi Makó irányába haladt, amikor hátulról nagy sebességgel belehajtott a mögötte érkező autós. A becsapódás nagy erejű volt és akkorát lökött az első gépkocsin, hogy az mintegy 150 méterre tudott csak megállni. A karambolhoz a szegedi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Úgy tudjuk a második autót vezető férfi, míg az első kocsiban egy férfi és egy nő sérült meg, a mentők mindhármukat kórházba szállították.