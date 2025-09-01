Két kamion okozott káoszt az M5-ös autópályán

A török rendszámú gyantát szállító kamion Budapest felé haladt az M5-ös autópályán, amikor az úton lévő munkálatok miatt feltorlódott a kocsisor, ezért a sofőr fékezett, de a mögötte érkező bolgár kamion vezetője ezt későn vette észre és a belső sávban nekiütközött.

A baleset után még tart a műszaki mentés. Fotó: Donka Ferenc

Az ütközéstől a hátsó kamion mozgásképtelenné vált, jelenleg is tart a műszaki mentése.