Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Két kamion okozott káoszt az M5-ös autópályán

Két kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, Balástya közelében.

Delmagyar.hu

A török rendszámú gyantát szállító kamion Budapest felé haladt az M5-ös autópályán, amikor az úton lévő munkálatok miatt feltorlódott a kocsisor, ezért a sofőr fékezett, de a mögötte érkező bolgár kamion vezetője ezt későn vette észre és a belső sávban nekiütközött.

Baleset az M5-ös autópályán, két kamion ütközött.
A baleset után még tart a műszaki mentés. Fotó: Donka Ferenc

Az ütközéstől a hátsó kamion mozgásképtelenné vált, jelenleg is tart a műszaki mentése. 

Két kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, Balástya közelében.

Fotók: Donka Ferenc

A forgalom csak a leálló- és a külső sávban haladhat, ami miatt hatalmas a torlódás, ami már meghaladja a 10 kilométert is.

 

