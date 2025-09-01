Két kamion okozott káoszt az M5-ös autópályán
Két kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, Balástya közelében.
A török rendszámú gyantát szállító kamion Budapest felé haladt az M5-ös autópályán, amikor az úton lévő munkálatok miatt feltorlódott a kocsisor, ezért a sofőr fékezett, de a mögötte érkező bolgár kamion vezetője ezt későn vette észre és a belső sávban nekiütközött.
Az ütközéstől a hátsó kamion mozgásképtelenné vált, jelenleg is tart a műszaki mentése.
Fotók: Donka Ferenc
A forgalom csak a leálló- és a külső sávban haladhat, ami miatt hatalmas a torlódás, ami már meghaladja a 10 kilométert is.
