Teljesen irányíthatatlanná vált a kamion, több tonna rakománnyal borult fel a pótkocsi – galériával

Az élelmiszerrel megpakolt kamion Szeged felé haladt, amikor lehaladt a sztrádáról, vezetője ellenkormányzott ugyan, de a járműszerelvény irányíthatatlanná vált és pótkocsija felborult a pályán, a több tonna rakománnyal együtt.

Több tonna rakománnyal együtt borult fel a balesetben a kamion pótkocsija. Fotó: Donka Ferenc.

A kamion sofőrje nem sérült meg. A baleset miatt csak a belső sáv volt járható az M5-ös ezen szakaszán a Szeged felé vezető oldalon, ezért jelentős torlódás alakult ki.