Teljesen irányíthatatlanná vált a kamion, több tonna rakománnyal borult fel a pótkocsi – galériával
Egy élelmiszert szállító kamion pótkocsija borult fel az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében.
Az élelmiszerrel megpakolt kamion Szeged felé haladt, amikor lehaladt a sztrádáról, vezetője ellenkormányzott ugyan, de a járműszerelvény irányíthatatlanná vált és pótkocsija felborult a pályán, a több tonna rakománnyal együtt.
A kamion sofőrje nem sérült meg. A baleset miatt csak a belső sáv volt járható az M5-ös ezen szakaszán a Szeged felé vezető oldalon, ezért jelentős torlódás alakult ki.
Több tonna rakománnyal együtt borult fel a kamion pótkocsija az M5-ös autópályánFotók: Donka Ferenc
A pótkocsi műszaki mentése majd csak ezután kezdődik, emiatt ismét forgalomkorlátozás várható.
