Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

25 perce

Teljesen irányíthatatlanná vált a kamion, több tonna rakománnyal borult fel a pótkocsi – galériával

Címkék#baleset#m5#Szeged

Egy élelmiszert szállító kamion pótkocsija borult fel az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében.

Delmagyar.hu

Az élelmiszerrel megpakolt kamion Szeged felé haladt, amikor lehaladt a sztrádáról, vezetője ellenkormányzott ugyan, de a járműszerelvény irányíthatatlanná vált és pótkocsija felborult a pályán, a több tonna rakománnyal együtt. 

Felborult pótkocsi az M5-ös autópályán, a balesetben senki nem sérült.
Több tonna rakománnyal együtt borult fel a balesetben a kamion pótkocsija. Fotó: Donka Ferenc.

A kamion sofőrje nem sérült meg. A baleset miatt csak a belső sáv volt járható az M5-ös ezen szakaszán a Szeged felé vezető oldalon, ezért jelentős torlódás alakult ki. 

Több tonna rakománnyal együtt borult fel a kamion pótkocsija az M5-ös autópályán

Fotók: Donka Ferenc

A pótkocsi műszaki mentése majd csak ezután kezdődik, emiatt ismét forgalomkorlátozás várható.

 

