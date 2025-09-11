Két autó ütközött össze Makó közelében, csúnyán összetörtek – galériával
Baleset történt Makó közelében, két autó ütközött össze.
Két sérültje van annak a balesetnek ami a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében történt délután.
A 430-as úton érkezett a kereszteződésbe a Volkswagen Tuareg, Makó felé kanyarodva áttért a szembe sávba és ott összeütközött a Makó felől érkező BMW-vel.
Súlyos baleset Makó közelébenFotók: Donka Ferenc
A balesetben sérült BMW vezetőjét és utasát a mentők elszállították. A kiérkező Makói Hivatásos Tűzoltó egység áramtalanította a járműveket. A baleseti helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom.
