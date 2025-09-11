szeptember 11., csütörtök

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

33 perce

Két autó ütközött össze Makó közelében, csúnyán összetörtek – galériával

Címkék#baleset#autó#áramtalanít

Baleset történt Makó közelében, két autó ütközött össze.

Delmagyar.hu

Két sérültje van annak a balesetnek  ami a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében történt délután.

baleset Makónál.
Komoly baleset történt Makó közelében. Fotó: Donka Ferenc


A 430-as úton érkezett a kereszteződésbe  a Volkswagen Tuareg, Makó felé kanyarodva áttért a szembe sávba és ott összeütközött a Makó felől érkező BMW-vel.

Súlyos baleset Makó közelében

Fotók: Donka Ferenc

A balesetben sérült BMW vezetőjét és utasát a mentők elszállították. A kiérkező Makói Hivatásos Tűzoltó egység áramtalanította a járműveket. A baleseti helyszínelés idején félpályán haladt a forgalom.

