Két autó ütközött össze Makó közelében, csúnyán összetörtek – galériával

Két sérültje van annak a balesetnek ami a 430-as út és a Vásárhelyi út kereszteződésében történt délután.

Komoly baleset történt Makó közelében. Fotó: Donka Ferenc



A 430-as úton érkezett a kereszteződésbe a Volkswagen Tuareg, Makó felé kanyarodva áttért a szembe sávba és ott összeütközött a Makó felől érkező BMW-vel.