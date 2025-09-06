szeptember 6., szombat

Baleset

45 perce

Rolleres sérült meg Szegeden, miután elütötték a körforgalomban

Címkék#roller#Szeged#baleset

Baleset történt szombat délelőtt Szeged egyik körforgalmánál.

Delmagyar.hu

Baleset történt Szegeden szombat délelőtt.

rendőrségi kocsi is érkezett a baleset helyszínére
Baleset történt Szegeden, egy rollerest ütöttek el. Illusztráció: Mehes Daniel

A Bakay Nándor és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződésénél található körforgalomban ütközött össze egy rolleres és egy autós. A helyszínre rendőrség és mentős is érkezett. A rendőrség tájékoztatása szerint az autós nem adta meg az elsőbbséget. A rolleres könnyű sérüléseket szenvedett a baleset során.

 

