Baleset
45 perce
Rolleres sérült meg Szegeden, miután elütötték a körforgalomban
Baleset történt szombat délelőtt Szeged egyik körforgalmánál.
Baleset történt Szegeden szombat délelőtt.
A Bakay Nándor és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződésénél található körforgalomban ütközött össze egy rolleres és egy autós. A helyszínre rendőrség és mentős is érkezett. A rendőrség tájékoztatása szerint az autós nem adta meg az elsőbbséget. A rolleres könnyű sérüléseket szenvedett a baleset során.
