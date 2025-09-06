Rolleres sérült meg Szegeden, miután elütötték a körforgalomban

Baleset történt Szegeden szombat délelőtt.

Baleset történt Szegeden, egy rollerest ütöttek el. Illusztráció: Mehes Daniel

A Bakay Nándor és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződésénél található körforgalomban ütközött össze egy rolleres és egy autós. A helyszínre rendőrség és mentős is érkezett. A rendőrség tájékoztatása szerint az autós nem adta meg az elsőbbséget. A rolleres könnyű sérüléseket szenvedett a baleset során.