szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

30°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Súlyos baleset péntek reggel: kerékpárost gázoltak el a városban

Címkék#Petőfi Sándor sugárút#Vám tér#kerékpáros#személyautó

Súlyos baleset történt péntek reggel Szegeden, a Petőfi Sándor sugárút és a Vám tér kereszteződésénél.

Delmagyar.hu

Péntek reggel súlyos közlekedési baleset történt Szegeden, a Petőfi Sándor sugárút és a Vám tér találkozásánál lévő zebrán. 

baleset
Súlyos kerékpáros baleset Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Egy személyautó kerékpárost gázolt el, a sérült állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ. A helyszínre több rendőrautó érkezett, a hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát. A forgalom jelentősen lelassult, így torlódásra kell számítani a környéken – számolt be róla a Szegedma.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu