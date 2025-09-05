Szegedi hírek
1 órája
Súlyos baleset péntek reggel: kerékpárost gázoltak el a városban
Súlyos baleset történt péntek reggel Szegeden, a Petőfi Sándor sugárút és a Vám tér kereszteződésénél.
Péntek reggel súlyos közlekedési baleset történt Szegeden, a Petőfi Sándor sugárút és a Vám tér találkozásánál lévő zebrán.
Egy személyautó kerékpárost gázolt el, a sérült állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ. A helyszínre több rendőrautó érkezett, a hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát. A forgalom jelentősen lelassult, így torlódásra kell számítani a környéken – számolt be róla a Szegedma.
Ezt ne hagyja ki!Türelemjáték
5 órája
Káosz a reggeli forgalomban: több útlezárással kell megküzdeni Szegeden
Ezt ne hagyja ki!Tollas meglepetés
14 órája
Különösen ritka madárfaj költött a Körös-Maros Nemzeti Parkban
Szegedi hírek
- Pepsi, dohány és növények: kortárs csendéletkavalkád a Kiss Kunszt Galériában – galériával, videóval
- Ingyenes jogosítvány középiskolásoknak: Szegeden is indul az ingyenes jogsi-program
- Így laknak a szegedi egyetemisták havi tízezerből – megnéztük, mit kapnak érte – galériával, videóval
- Meghekkelték az időt: a szegedi fizikusok olyasmit tettek, amiről eddig csak sci-fikben lehetett hallani
- Mit rejtenek a biciklikocsik? Furcsa szállítmány bukkant fel Szegeden – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre