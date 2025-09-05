Súlyos baleset péntek reggel: kerékpárost gázoltak el a városban

Péntek reggel súlyos közlekedési baleset történt Szegeden, a Petőfi Sándor sugárút és a Vám tér találkozásánál lévő zebrán.

Súlyos kerékpáros baleset Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Egy személyautó kerékpárost gázolt el, a sérült állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ. A helyszínre több rendőrautó érkezett, a hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek vizsgálatát. A forgalom jelentősen lelassult, így torlódásra kell számítani a környéken – számolt be róla a Szegedma.