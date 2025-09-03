Komoly zűr a belvárosban, három autó karambolozott
A Petőfi Sándor sugárúton félpályán halad a forgalom.
Három személyautó karambolozott Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúton – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.
A Földváry utca és a Tisza Lajos körút közötti balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
