Komoly zűr a belvárosban, három autó karambolozott

Három személyautó karambolozott Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúton – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.

Fotó: DM

A Földváry utca és a Tisza Lajos körút közötti balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.