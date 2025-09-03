szeptember 3., szerda

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

23 perce

Komoly zűr a belvárosban, három autó karambolozott

A Petőfi Sándor sugárúton félpályán halad a forgalom.

Delmagyar.hu

Három személyautó karambolozott Szegeden, a Petőfi Sándor sugárúton – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.

Fotó: DM

A Földváry utca és a Tisza Lajos körút közötti balesetnél a város hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. 

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

