Trolibusz és személyautó ütközött a belvárosban, késések lehetnek a tömegközlekedésben

Baleset történt Szegeden, a Tisza Lajos körúton.

Baleset a Tisza Lajos körúton. Fotó: Szkt.

Emiatt az Anna kút és a Vadaspark/Kecskés között pótlóbuszok közlekednek. A Vadaspark és Fonógyári út között villamos közlekedik. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak – írja a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi oldalán.

Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal