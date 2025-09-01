szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

2 órája

Trolibusz és személyautó ütközött a belvárosban, késések lehetnek a tömegközlekedésben

Címkék#baleset#trolibusz#Tisza Lajos körút

Baleset miatt módosult a közlekedési rend Szegeden.

Delmagyar.hu

Baleset történt Szegeden, a Tisza Lajos körúton. 

baleset
Baleset a Tisza Lajos körúton. Fotó: Szkt. 

Emiatt az Anna kút és a Vadaspark/Kecskés között pótlóbuszok közlekednek. A Vadaspark és  Fonógyári út között villamos közlekedik. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak – írja a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi oldalán

Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu