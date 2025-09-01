Közlekedési baleset
Trolibusz és személyautó ütközött a belvárosban, késések lehetnek a tömegközlekedésben
Baleset miatt módosult a közlekedési rend Szegeden.
Baleset történt Szegeden, a Tisza Lajos körúton.
Emiatt az Anna kút és a Vadaspark/Kecskés között pótlóbuszok közlekednek. A Vadaspark és Fonógyári út között villamos közlekedik. Előreláthatólag 5-10 perces vonali késések várhatóak – írja a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi oldalán.
Érintett járatok: 3-as, 3F-es, 4-es villamosvonal
