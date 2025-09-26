Szülők tettek feljelentést: napközis tanárnőt vittek el az iskolából Szegeden

Letartóztattak egy napközis tanárnőt néhány napja Szegeden. Az RTL információi szerint az iskolából vitték el, miután a szülők feljelentést tettek, hogy bántja és fenyegeti a gyerekeket.

Szegeden letartóztatták a napközis tanárnőt, aki egy kislány kezét összekötözte, majd beragasztotta a száját, a szülők feljelentést tettek. Illusztráció: Shutterstock

Összekötözte a kezét és beragasztotta a száját a kislánynak

A nyugdíjhoz közel álló pedagógus állítólag később el is ismerte, hogy egy kislánynak – miután úgy ítélte meg, túl sokat beszélt – összekötözte a kezét, majd beragasztotta a száját. Korábban – szintén fegyelmezés céljából – egy másik kislánynak az akarata ellenére levágta a frufruját, az egymást heccelő gyerekeket pedig azzal fenyegette, hogy sniccerrel levágja az ujjukat vagy a nyelvüket. Az utóbbi időben sokat kiabált a gyerekekkel, munkája során egyre türelmetlenebb volt.

Állítólag a kollégák kedvelték a tanítónőt, bár nevelési módszereivel nem értettek egyet. Ez sokakban felveti a kérdést: ha korábban is tudtak arról, hogyan bánik a gyerekekkel, miért nem volt eddig következménye?

A rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indított nyomozást a tanítónő ellen, aki megbánta tettét. A szegedi tankerület a részletekről a nyomozásra hivatkozva nem árult el semmit, de az eset után a pedagógus jogviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntették.