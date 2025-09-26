szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Szülők tettek feljelentést: napközis tanárnőt vittek el az iskolából Szegeden

Címkék#bántalmazás#tanár#iskola

Kirúgtak egy napközis tanárt egy szegedi iskolából, miután a szülők feljelentették, hogy bántja és fenyegeti a gyerekeket. Egy kislány kezét összekötötte és beragasztotta a száját.

Delmagyar.hu

Letartóztattak egy napközis tanárnőt néhány napja Szegeden. Az RTL információi szerint az iskolából vitték el, miután a szülők feljelentést tettek, hogy bántja és fenyegeti a gyerekeket.

beragasztotta a száját egy kislánynak a tanítónő.
Szegeden letartóztatták a napközis tanárnőt, aki egy kislány kezét összekötözte, majd beragasztotta a száját, a szülők feljelentést tettek. Illusztráció: Shutterstock

Összekötözte a kezét és beragasztotta a száját a kislánynak

A nyugdíjhoz közel álló pedagógus állítólag később el is ismerte, hogy egy kislánynak – miután úgy ítélte meg, túl sokat beszélt – összekötözte a kezét, majd beragasztotta a száját. Korábban – szintén fegyelmezés céljából – egy másik kislánynak az akarata ellenére levágta a frufruját, az egymást heccelő gyerekeket pedig azzal fenyegette, hogy sniccerrel levágja az ujjukat vagy a nyelvüket. Az utóbbi időben sokat kiabált a gyerekekkel, munkája során egyre türelmetlenebb volt.

Állítólag a kollégák kedvelték a tanítónőt, bár nevelési módszereivel nem értettek egyet. Ez sokakban felveti a kérdést: ha korábban is tudtak arról, hogyan bánik a gyerekekkel, miért nem volt eddig következménye?

A rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indított nyomozást a tanítónő ellen, aki megbánta tettét. A szegedi tankerület a részletekről a nyomozásra hivatkozva nem árult el semmit, de az eset után a pedagógus jogviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntették.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu