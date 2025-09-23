Embert gázolt a Szeged felé tartó vonat

A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity Cegléden a Csata utca közelében elütött egy a vonat elé lépő embert. A vonaton utazókat a ceglédi hivatásos tűzoltók segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő buszokra.

Vonat baleset történt Cegléden. Fotó: Shutterstock

A baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani. Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat.