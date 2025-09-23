szeptember 23., kedd

Baleset

34 perce

Embert gázolt a Szeged felé tartó vonat

Egy személyt ütött el a vonat Cegléden, a baleset miatt fennakadásokra és késésekre kell számítani.

Munkatársunktól

A Nyugati pályaudvarról 11:50-kor Szegedre indult Napfény InterCity Cegléden a Csata utca közelében elütött egy a vonat elé lépő embert. A vonaton utazókat a ceglédi hivatásos tűzoltók segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő buszokra.

cegléd
Vonat baleset történt Cegléden. Fotó: Shutterstock

A baleseti helyszínelés miatt a szegedi fővonalon a délutáni órákban hosszabb eljutási időre kell számítani. Cegléd és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. 

  • Az S225-ös vonatok csak Cegléd és Szolnok között járnak a fennakadás végéig. 
  • A Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét között közlekedő VOLÁN járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig. 

 

