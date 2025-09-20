szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

20 perce

Drámai képsorok a tegnap esti kombájnos balesetről – galériával

Címkék#baleset#kombájnos#Kapisztrán út#Szeged#személyautó

Mutatjuk a megrázó képsorokat a tegnap esti balesetről, amelyben egy kombájn és egy autó ütközött össze.

Delmagyar.hu

Korábban megírtuk, hogy Szegeden, a Kapisztrán úton súlyos baleset történt, ahol egy személyautó ütközött össze egy kombájnnal.

súlyos baleset Szegeden
Feszítővágóval kellett kiszabadítani az autóból a sofőrt. Fotó: olvasói fotó

Az autó sofőrje a járműbe szorult, akit a szegedi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki, majd az áramtalanítást is elvégezték.

Kombájn és autó ütközött össze péntek este Szegeden

Fotók: Olvasói fotó

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu