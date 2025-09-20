Drámai képsorok a tegnap esti kombájnos balesetről – galériával

Korábban megírtuk, hogy Szegeden, a Kapisztrán úton súlyos baleset történt, ahol egy személyautó ütközött össze egy kombájnnal.

Feszítővágóval kellett kiszabadítani az autóból a sofőrt. Fotó: olvasói fotó

Az autó sofőrje a járműbe szorult, akit a szegedi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki, majd az áramtalanítást is elvégezték.