Büntetőeljárás
2 órája
Két ittas rollerezőt is elkaptak a Belvárosi hídnál
Két ittas férfit kaptak el Szegedem. Mindkettőnek büntetőeljárással kell szembenéznie.
A Szegedi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy 40 éves férfi ellen, aki 2025. szeptember 6-án éjfél előtt ittas állapotban közlekedett elektromos rollerrel a Belvárosi híd újszegedi hídfőjén.
A helyszíni légalkohol-mérés pozitív értéket mutatott. Két órával később egy 19 éves dél-koreai férfit is megállítottak ugyanezen a helyszínen, szintén pozitív alkoholszondával. Mindkét férfi ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés miatt felelhet.
Ügyészség
7 órája
Szegedi rajtaütés: futár hozta a drogot, a férfi letartóztatása lett a vége
