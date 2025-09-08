szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

31°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büntetőeljárás

2 órája

Két ittas rollerezőt is elkaptak a Belvárosi hídnál

Címkék#alkoholszonda#roller#Szegedi Rendőrkapitányság

Két ittas férfit kaptak el Szegedem. Mindkettőnek büntetőeljárással kell szembenéznie.

Delmagyar.hu

A Szegedi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy 40 éves férfi ellen, aki 2025. szeptember 6-án éjfél előtt ittas állapotban közlekedett elektromos rollerrel a Belvárosi híd újszegedi hídfőjén. 

elektromos roller
Ittasan közlekedtek elektromos rollerrel. Illusztráció: Mogyorósi Zsolt / MW

A helyszíni légalkohol-mérés pozitív értéket mutatott. Két órával később egy 19 éves dél-koreai férfit is megállítottak ugyanezen a helyszínen, szintén pozitív alkoholszondával. Mindkét férfi ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés miatt felelhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu