Két ittas rollerezőt is elkaptak a Belvárosi hídnál

A Szegedi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított egy 40 éves férfi ellen, aki 2025. szeptember 6-án éjfél előtt ittas állapotban közlekedett elektromos rollerrel a Belvárosi híd újszegedi hídfőjén.

Ittasan közlekedtek elektromos rollerrel. Illusztráció: Mogyorósi Zsolt / MW

A helyszíni légalkohol-mérés pozitív értéket mutatott. Két órával később egy 19 éves dél-koreai férfit is megállítottak ugyanezen a helyszínen, szintén pozitív alkoholszondával. Mindkét férfi ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés miatt felelhet.